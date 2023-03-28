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Берлускони госпитализировали в Милане – что известно о состоянии экс-премьера Италии

Валентина Чорна, редактор ленты
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Берлускони госпитализировали в Милане – что известно о состоянии экс-премьера Италии
Фото: Dreamstime

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что 27 марта Берлускони самостоятельно поехал в больницу из-за плохого самочувствия. По данным издания, выписать 86-летнего политика могут уже завтра.

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Осенью 2020 года Берлускони переболел коронавирусной инфекцией. Политик заразился во время поездки на Сардинию, из-за вируса он провел в больнице Сан-Раффале 10 дней.

Болезнь не прошла без последствий, в 2021 году Берлускони несколько раз лежал в больнице.

Что известно о Берлускони

Сильвио Берлускони известен своей пророссийской позицией, он трижды занимал должность премьер-министра Италии с 1994-го по 2011 год.

В июле 2015 года он был признан виновным в подкупе сенаторов с целью устранения правительства Романо Проди.

В том же году Берлускони вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным посещал временно оккупированный Крым. А уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины политик прямо называл Путина своим “хорошим другом”.

Берлускони – один из самых богатых медиамагнатов в Италии. Владелец контрольного пакета акций холдинга Fininvest, объединяющий примерно 150 компаний, действующих практически во всех областях жизни итальянцев. Был владельцем ФК Милан с 1986-го по 2017 год.

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