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Факты / Світ / Мировые новости

Из-за угрозы безопасности со стороны соседей: Япония приняла бюджет с рекордными военными расходами

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
парламент Японії
Фото: Depositphotos

Парламент Японии во вторник принял рекордный бюджет в $870 млрд (114,38 трлн иен) на новый финансовый год, который включает самые большие военные расходы за всю историю.

Об этом сообщает японское издание Kyodo.

Это сделано с целью усиления обороноспособности страны из-за угрозы безопасности со стороны соседей и поддержки экономики, которая борется с инфляцией.

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На оборону заложено 6,82 трлн иен ($51 млрд) — это самый большой показатель за всю историю.

Как пишет издание, финансовый 2023 год знаменует собой начало пятилетнего периода, направленного на фундаментальное обновление оборонного потенциала страны. За этот период в общей сложности будет потрачено 43 трлн иен, чтобы справиться с все более дерзким Китаем, а также ядерной опасностью со стороны Северной Кореи и нестабильным поведением России.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды намерено удвоить годовой оборонный бюджет до примерно 2% ВВП по сравнению с нынешним 1%, придерживаясь при этом своего послевоенного пацифистского кредо.

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