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Бросают камни и бутылки в полицейских: во Франции вспыхнули столкновения

Юля Захарченко, редактор ленты
Бросают камни и бутылки в полицейских: во Франции вспыхнули столкновения

Во Франции вспыхнули масштабные протесты против пенсионной реформы. В Париже, Лионе, Нанте и Бордо начались столкновения с полицией.

По данным французских изданий, протестующие используют дымовые гранаты и мусорные баки для баррикад. Первые случаи беспорядков во время акций протеста зафиксированы на бульваре Вольтер в Париже.

На кадрах, которые публикуют французские СМИ, можно увидеть, как протестующие, чаще всего в черных масках на лице, бросают камни и бутылки в полицейских, используют петарды и дымовые шашки, поджигают рекламные щиты. Уже есть задержанные.

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По оценкам профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), на улицы Парижа вышли около 450 тыс. человек. Неделю назад на аналогичной акции протеста количество участников составляло примерно 800 тыс. человек.

В Бордо протестующие на прошлой неделе подожгли вход в мэрию, в Тулузе и Лионе — устроили погромы. Во французской столице было зафиксировано более 900 случаев поджога городского имущества.

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