Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Лидер КНДР призвал наращивать запасы ядерного оружия “в геометрической прогрессии”

Юлия Соколова, редактор ленты
Лидер КНДР призвал наращивать запасы ядерного оружия “в геометрической прогрессии”
Фото: Depositphotos

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал своих ученых-ядерщиков увеличить производство оружейного материала для изготовления бомб и наращивания ядерного арсенала страны.

По сообщению местного государственного информационного агентства ЦТАК, Ким Чен Ын посетил Научно-исследовательский институт ядерного оружия, где осмотрел различные виды ядерных боеголовок, ознакомился с планами ядерных контратак и с технологиями установки боеголовок на баллистические ракеты.

Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея должна быть готова к применению ядерного оружия “в любой момент и в любом месте”.

Сейчас смотрят

В связи с этим лидер КНДР призвал нарастить “производство оружейных ядерных материалов” для реализации планов по “увеличению запаса ядерного оружия в геометрической прогрессии”.

Ким Чен Ын утверждает, что наращивание ядерных сил имеет целью “защиту безопасности” его страны, “мира и стабильности в регионе”, а ядерное оружие КНДР якобы не направлено против других стран.

По мнению Ким Чен Ына, “постоянная и полная готовность к использованию ядерного оружия в любое время, в любом направлении” заставит “врагов” бояться Северную Корею.

Эти угрожающие заявления прозвучали на фоне прибытия в Южную Корею авианосной группы ВМС США для проведения совместных военных учений.

В последнее время КНДР активизировала запуски ракет (зафиксировано около семи пусков всего за месяц).

В понедельник, 27 марта, вооруженные силы Северной Кореи провели стрельбы, имитируя ядерную атаку с использованием тактических баллистических ракет. Ракеты были оснащены имитаторами ядерных боеголовок и взорвались на высоте 500 метров над морскими целями.

Кроме того, в Пхеньяне утверждают, что провели второе успешное испытание нового подводного ударного беспилотника с ядерным зарядом, способного вызвать “радиоактивное цунами” для уничтожения вражеских судов и портов. Аналитики, однако, скептически относятся к этому объявлению.

Северная Корея в прошлом году закрепила свой ядерный статус без права на переговоры о денуклеаризации. Пхеньян дал себе право на “превентивные удары” по противнику. Недавно Ким Чен Ын призвал к существенному увеличению производства оружия, включая тактическое ядерное оружие.

Читайте
В Южной Корее заговорили о возможности создания ядерного оружия для сдерживания КНДР

Источник: ЦТАК

Источники: AP, France24
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка