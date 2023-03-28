Март, 28 в 12:56

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал своих ученых-ядерщиков увеличить производство оружейного материала для изготовления бомб и наращивания ядерного арсенала страны.

По сообщению местного государственного информационного агентства ЦТАК, Ким Чен Ын посетил Научно-исследовательский институт ядерного оружия, где осмотрел различные виды ядерных боеголовок, ознакомился с планами ядерных контратак и с технологиями установки боеголовок на баллистические ракеты.

Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея должна быть готова к применению ядерного оружия “в любой момент и в любом месте”.

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В связи с этим лидер КНДР призвал нарастить “производство оружейных ядерных материалов” для реализации планов по “увеличению запаса ядерного оружия в геометрической прогрессии”.

Ким Чен Ын утверждает, что наращивание ядерных сил имеет целью “защиту безопасности” его страны, “мира и стабильности в регионе”, а ядерное оружие КНДР якобы не направлено против других стран.

По мнению Ким Чен Ына, “постоянная и полная готовность к использованию ядерного оружия в любое время, в любом направлении” заставит “врагов” бояться Северную Корею.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un inspected a range of nuclear warheads at the Nuclear Weapons Research Institute, according to state media on Tuesday, urging increased production. More @nknewsorg soon pic.twitter.com/RU9gDxgC1V — NK NEWS (@nknewsorg) March 27, 2023

Kim Jong Un inspects warheads as part of push to produce more nuclear material https://t.co/oLYFLZkN8s pic.twitter.com/EOTZzGQMwR — Chad O’Carroll (@chadocl) March 28, 2023

Эти угрожающие заявления прозвучали на фоне прибытия в Южную Корею авианосной группы ВМС США для проведения совместных военных учений.

В последнее время КНДР активизировала запуски ракет (зафиксировано около семи пусков всего за месяц).

В понедельник, 27 марта, вооруженные силы Северной Кореи провели стрельбы, имитируя ядерную атаку с использованием тактических баллистических ракет. Ракеты были оснащены имитаторами ядерных боеголовок и взорвались на высоте 500 метров над морскими целями.

Кроме того, в Пхеньяне утверждают, что провели второе успешное испытание нового подводного ударного беспилотника с ядерным зарядом, способного вызвать “радиоактивное цунами” для уничтожения вражеских судов и портов. Аналитики, однако, скептически относятся к этому объявлению.

Северная Корея в прошлом году закрепила свой ядерный статус без права на переговоры о денуклеаризации. Пхеньян дал себе право на “превентивные удары” по противнику. Недавно Ким Чен Ын призвал к существенному увеличению производства оружия, включая тактическое ядерное оружие.

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Источник: ЦТАК