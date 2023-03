Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал своих ученых-ядерщиков увеличить производство оружейного материала для изготовления бомб и наращивания ядерного арсенала страны.

По сообщению местного государственного информационного агентства ЦТАК, Ким Чен Ын посетил Научно-исследовательский институт ядерного оружия, где осмотрел различные виды ядерных боеголовок, ознакомился с планами ядерных контратак и с технологиями установки боеголовок на баллистические ракеты.

Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея должна быть готова к применению ядерного оружия “в любой момент и в любом месте”.

Ким Чен Ын утверждает, что наращивание ядерных сил имеет целью “защиту безопасности” его страны, “мира и стабильности в регионе”, а ядерное оружие КНДР якобы не направлено против других стран.

По мнению Ким Чен Ына, “постоянная и полная готовность к использованию ядерного оружия в любое время, в любом направлении” заставит “врагов” бояться Северную Корею.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un inspected a range of nuclear warheads at the Nuclear Weapons Research Institute, according to state media on Tuesday, urging increased production.

More @nknewsorg soon pic.twitter.com/RU9gDxgC1V

— NK NEWS (@nknewsorg) March 27, 2023