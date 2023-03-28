США не будут делиться с РФ ядерными данными после ее отказа соблюдать условия договора СНВ

Март, 28 в 20:45

Соединенные Штаты Америки заявили, что не будут делиться данными в рамках ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями после заявления России, что она не будет этого делать.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление чиновника Пентагона и представителя Совета национальной безопасности.

Согласно ключевому договору о контроле над ядерными вооружениями страны обменивались данными о своих ядерных силах.

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Решение Москвы не предоставлять информацию было принято после того, как Владимир Путин приостановил участие России в договоре СНВ.

Это был единственный двусторонний договор, оставшийся между двумя крупнейшими ядерными державами мира. США решительно осудили приостановление участия России, которое представитель СНБ назвал юридически недействительным.

— Вчера мы имели дальнейшее взаимодействие с Россией, настаивая на том, что до конца месяца должен состояться обмен данными за последние шесть месяцев. Согласно договору, мы обмениваемся данными на высоком уровне, — заявил помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб на слушаниях в подкомитете Палаты представителей.

Он отметил, что Россия ответила отказом, поэтому США в рамках дипломатической контрмеры не будут предоставлять эту информацию в ответ.

— Мы продолжим изучать, какие дипломатические контрмеры уместны. Мы пытаемся сбалансировать реакцию на безответственное поведение России, но продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственной ядерной державы, — сказал Пламб.

Представитель СНБ назвал решение не предоставлять данные в ответ на действия России законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора, и отметил, что отказ России обменяться этими данными будет нарушением договора, что добавится к уже имеющимся нарушениям ею договора СНВ.