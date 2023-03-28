Март, 28 в 7:33

Немецкая прокуратура провела обыск в доме двух пророссийских активистов в поисках доказательств того, что эта пара собирала деньги на покупку раций для российских солдат, которые воюют в Украине.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным следствия Макс Шлунд и его партнер Елена Колбасникова передали средства, собранные от сторонников в Германии, подразделению российской армии, и на эти деньги были приобретены рации, наушники и телефоны.

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Санкции Европейского Союза запрещают поставлять или финансировать покупку определенных товаров для российских военных. В список запрещенных товаров входит радиооборудование.

Согласно немецкому законодательству, за нарушение санкций может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Представитель прокуратуры Кёльна Ульф Виллун рассказал, что в доме у пары правоохранители изъяли компьютеры и папки с письменными документами.

Изъятое будет изучаться, чтобы оценить, нарушили ли Шлунд и Колбасникова параграф 18 Закона о внешней торговле и платежах Германии, который устанавливает наказание за нарушение международных санкций.