ЕС ищет способ блокировать импорт российского сжиженного газа — Bloomberg

Март, 28 в 12:07

В Брюсселе 28 марта состоится встреча министров энергетики стран-членов ЕС, во время которой планируют одобрить предложение о предоставлении правительствам государств Евросоюза возможности временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок сжиженного газа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ, который попал в распоряжение агентства.

— Хотя отдельные правительства все еще нуждаются в консультациях, в частности с другими странами ЕС и Еврокомиссией, для использования этого механизма, этот инструмент может продолжить уменьшать поток энергоносителей из России, — отмечает издание.

Этот регламент также потребует одобрения со стороны Европарламента, который предложил собственный механизм сокращения импорта российского газа.

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За предоставление странам ЕС новых полномочий по блокированию импорта сжиженного газа из РФ выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Эстония.

Недавно глава энергетического ведомства ЕС Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ. По ее словам, компании не должны продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

Испания, которая является крупнейшим покупателем российского сжиженного газа в ЕС, попросила компании в этом году не подписывать новые контракты с РФ.