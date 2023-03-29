Пентагон готовится к космической войне из-за потенциальных угроз со стороны Китая и России – СМИ

Март, 29 в 14:51

В США вызывает беспокойство то, что Китай и РФ разворачивают лазеры, способные выводить из строя спутники и нарушать военные и гражданские коммуникации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

На фоне роста потенциальных угроз со стороны этих стран Минобороны США начали готовить Космические силы к возможному конфликту с Китаем и Россией в космосе.

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– Белый дом уже предложил увеличить годовой бюджет Космических сил на $4 до $30 млрд. Эта сумма превысила финансирование других подразделений американских вооруженных сил. Кроме того, впервые в статью расходов на Космические силы была включена покупка тренажеров для подготовки военных подразделений к возможным боевым действиям, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, главным элементом военных контрактов Космических сил на запуск ракет будет их защита от атак Китая.

По словам руководителей подразделения, цель этих мер – защитить спутники от оборудования противника, а также сделать их менее восприимчивыми к лазерам и глушением из космоса или с земли.