Рано или поздно придется отвечать: Верещук назвала фамилии россиян, которые усыновили украденных в Украине детей

Март, 29 в 0:12

Вывозить из Украины детей-сирот и передавать на усыновление российским гражданам — это незаконно. Всем так называемым российским приемным родителям или опекунам придется отвечать за совершенные преступления.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, особенно мерзко — это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей.

— В который раз напоминаю всем российским “приемным родителям” и “опекунам”: вам рано или поздно придется отвечать. Так же, как и причастным российским чиновникам — большим и маленьким, — подчеркнула она.

Верещук отметила, что об этих лицах знают украинские и международные правоохранительные органы. Среди них — жители Московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и другие.

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— Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот. Настоятельно рекомендую российским гражданам не усыновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли с временно оккупированных территорий, — заявила Верещук.

Она требует от российских чиновников передать украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.