Правительство Польши приняло программу увеличения производства боеприпасов

Март, 29 в 19:16

В среду, 29 марта, правительство Польши приняло национальную программу по увеличению производства боеприпасов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал развивать производственные мощности как государственные, так и частные компании.

– Заводы, производящие боеприпасы калибра 155 или 120 мм, могут продавать их сразу, поскольку спрос в разы превышает производственные мощности Франции, Германии и других стран ЕС. Именно поэтому утверждена программа, которая побуждает частные структуры, государственные компании, а также иностранные фирмы быстро заняться этим вызовом, — сообщает Polskie Radio.

Речь идет о нескольких заводах, которые будут построены в разных частях страны.

Сейчас смотрят

Правительство также обратится в Польский фонд развития принять участие в разработке бизнес-плана. Проекты должны быть реализованы в краткосрочной перспективе.

По словам Моравецкого, Варшава хочет в ближайшее время выделить из бюджета до 2 млрд злотых ($870 млн) на инвестиции, предназначенные для производства боеприпасов.

Кроме того, правительство Польши обязалось заказать на предприятиях ОПК 800 тыс. снарядов на сумму 12 млрд злотых (около $2,8 млрд).