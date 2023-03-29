ЕС планирует создать новый орган, который будет контролировать выполнение санкций против РФ

Март, 29 в 16:46

Европейский Союз планирует запустить проект с девятью странами-членами, чтобы выявить пробелы в режиме санкций против России и улучшить координацию между национальными правительствами при применении санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления официальных лиц ЕС.

Сообщается, что партнерство между Еврокомиссией и национальными правительствами, которые сейчас отвечают за выполнение санкций, может стать предпосылкой для создания нового органа ЕС, который будет координировать надзор за санкциями.

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Нидерланды призвали к созданию механизма на уровне ЕС, который бы гарантировал, что правительства и компании не уклоняются от десяти раундов санкций ЕС против Москвы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлый четверг, что следующий пакет мер, который ударит по российской экономике, в основном будет касаться обхода санкций и того, “как мы можем пойти против них”.

Представители ЕС заявили, что новый проект, который продлится два года, начиная примерно с июня, станет первым случаем, когда исполнительная власть блока предоставит государствам-членам конкретные ресурсы для обеспечения соблюдения санкций в таком масштабе.

Группа определит органы власти, ответственные за замораживание активов, будет обмениваться передовым опытом и улучшать его имплементацию. Комиссия предоставит экспертизу своей команды по финансовым услугам и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы, который не является институтом ЕС.

В проекте участвуют Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения, Испания и Кипр.