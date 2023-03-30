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Обсудят войну в Украине: главы МИД Бухарестской девятки проведут встречу 30-31 марта

Валентина Чорна, редактор ленты
Обсудят войну в Украине: главы МИД Бухарестской девятки проведут встречу 30-31 марта

Министры иностранных дел стран Бухарестской девятки проведут встречу 30-31 марта в польском городе Лодзь.

Главными темами для обсуждения будут вопросы европейской безопасности, российской агрессии и поддержки Украины Североатлантическим союзом.

Встреча состоится перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, в котором примут участие представители Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.

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Отметим, что Бухарестская девятка — это региональная инициатива Польши и Румынии, направленная на согласование позиций и обмен мнениями стран восточного фланга НАТО по вопросам безопасности.

Формула консультаций между этими девятью странами была открыта встречей президентов в Варшаве в 2014 году. В ноябре 2015 года в Бухаресте страны Центральной и Восточной Европы подписали совместную декларацию.

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Источник: МЗС Польши

Фото: МЗС Польши

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