Март, 31 в 16:24

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. Под ограничения попали семь так называемых чиновников из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает австралийское информационное агентство Australian Associated Press.

Санкции введены против россиян, занимающих “региональные руководящие должности” в самом большом городе на захваченном полуострове – Севастополе.

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Среди российских чиновников, попавших под ограничения, есть так называемые губернатор, премьер-министр, бывший глава и заместитель председателя избирательной комиссии и депутаты. Как известно, так называемым “губернатором” временно оккупированного РФ Севастополя является Михаил Развожаев.

Новые санкции включают запрет на въезд в Австралию.

Агентство напоминает, что Россия незаконно захватила Крым в 2014 году. Международное сообщество не признало ни аннексии, ни легитимности оккупационной “власти” на полуострове.

В целом Австралия уже ввела санкции против более чем 1 тыс. человек после полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля 2022 года.

В декабре прошлого года правительство Австралии ввело санкции в ответ на нарушения прав человека в Иране, России, а также из-за вторжения в Украину. Под ограничения попали 13 человек и две организации.

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, австралийское правительство объявило о новых санкционных ограничениях против РФ. Персональные санкции и запрет на поездки охватили 90 человек, а адресные финансовые санкции – 40 организаций.

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Источник: Australian Associated Press