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Это сигнал о неудачной встрече Путина и лидера КНР: Зеленский о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Размещение Российской Федерацией тактического ядерного оружия в Беларуси будет свидетельствовать о неудачной встрече диктатора РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы и премьер-министрами Хорватии, Словении, Словакии в Киеве.

— Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, будет свидетельствовать о неудачной встрече (президента России Владимира Путина. — Ред.) с Китаем, — убежден Зеленский.

По словам президента, Украина работает над текстом резолюции по Спецтрибуналу над Российской Федерацией на площадке Организации Объединенных Наций.

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