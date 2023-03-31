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Страны G7 решили не снижать цену российской нефти — Bloomberg

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
нафта видобуток
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия сообщила, что ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель достаточно уменьшило доступ Кремля к долларовой валюте.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас большинство стран Большой семерки не готовы еще снизить ценовой порог российской нефти.

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В отчете Международного энергетического агентства отмечается, что механизм лимитирования верхнего порога цены достиг своих целей — уменьшил доходы Москвы и удержал мировые цены на нефть от резкого роста.

Средняя экспортная цена российской нефти составляла 52,48 доллара за баррель без учета расходов на транспортировку и страхование. По данным МЭА, основная экспортная марка нефти России Urals продавалась в Черном море за $45,27.

Тогда как такие марки, как ESPO, Sakhalin и Sokol, которые экспортируются из Азии, торговались выше порогового уровня.

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Ранее Большая семерка договорилась пересмотреть уровень цен в середине марта, а законодательство ЕС предусматривает, что пороговый уровень должен быть на 5% ниже среднерыночных цен. Именно поэтому группа стран-членов ЕС, в частности Польша и Эстония, настаивала на снижении порога цены на российскую нефть.

Стоит заметить, что Россия может свободно транспортировать и продавать нефть по любой цене, если она не пользуется услугами и судами Большой семерки (G7) и ЕС.

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Источник: Bloomberg
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