Март, 31 в 11:19

Япония расширила антироссийские санкции из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Под ограничение попал экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

В список запрещенных для экспорта в РФ товаров вошли:

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сталь и изделия из стали;

алюминий и алюминиевые изделия;

самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также беспилотники;

авиационные и корабельные двигатели;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);

электрооборудование и их части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;

оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему (например, оптическое волокно/оптоволоконный кабель, бинокли, камеры для аэрофотосъемки);

игрушки и прочее.

Судя по списку, большинство попавших под санкции товаров могут быть использованы Россией в военных целях.

Новые санкции вступят в силу 7 апреля 2023 года.

Как известно, 21 марта Украину посетил с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава японского правительства побывал в Буче и увидел место массового захоронения мирных людей, убитых российской армией. Кроме того, Кисида встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В конце февраля Япония заморозила активы 73 юридических и 39 физических лиц из РФ.

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Источник: Минэкономики Японии, Telegram-канал Андрея Ермака