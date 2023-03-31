Самолеты, БПЛА и двигатели: Япония запретила экспорт ряда товаров в РФ
Япония расширила антироссийские санкции из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Под ограничение попал экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы страны-агрессора.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
В список запрещенных для экспорта в РФ товаров вошли:
- сталь и изделия из стали;
- алюминий и алюминиевые изделия;
- самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также беспилотники;
- авиационные и корабельные двигатели;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);
- электрооборудование и их части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
- оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему (например, оптическое волокно/оптоволоконный кабель, бинокли, камеры для аэрофотосъемки);
- игрушки и прочее.
Судя по списку, большинство попавших под санкции товаров могут быть использованы Россией в военных целях.
Новые санкции вступят в силу 7 апреля 2023 года.
Как известно, 21 марта Украину посетил с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава японского правительства побывал в Буче и увидел место массового захоронения мирных людей, убитых российской армией. Кроме того, Кисида встретился с президентом Владимиром Зеленским.
В конце февраля Япония заморозила активы 73 юридических и 39 физических лиц из РФ.
Источник: Минэкономики Японии, Telegram-канал Андрея Ермака