В ближайшие дни Финляндия официально станет членом НАТО – Столтенберг

Турция одобрила Финляндии на вступление в НАТО. Североевропейская страна в ближайшие дни официально станет 31-м членом Альянса.

Об этом в пятницу объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии.

Генсек также рассказал, что уже поздравил финского президента Саули Ниинистьо с этим историческим событием.

#Finland ???????? will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden ???????? as a full member of the NATO family as soon as possible.

—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023