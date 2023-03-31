Орбан заявил, что лидеры ЕС готовы обсуждать миротворцев для Украины, но не уточнил кто

Март, 31 в 12:37

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время эфира радио Kossuth заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению темы отправки в Украину миротворческих сил.

Сначала он, вероятно, с упреком заявил, что ЕС все больше тяжелого оружия отправляет в Украину, хотя еще год назад по этому вопросу шли дискуссии.

— Сейчас мы близки к тому, что для европейских лидеров становится легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на линию фронта. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны, — сказал он.

Кто именно и на каком уровне ведет эти переговоры, венгерский премьер не уточнил.

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Он подчеркнул, что с этой точки зрения его “интересует не Украина, а Венгрия”, которая участвует в совместных европейских закупках боеприпасов, но не поставляет ни оружия, ни боеприпасов на войну.

По его словам, на Западе утверждают, что войну и Украину надо поддерживать, потому что это правильно. Орбан сказал, что это не правильное мнение, добавив, что на кону стоит мировая война, мировой мир. По его мнению, мир больше поддерживает позицию Венгрии, “но в Европе мы в меньшинстве, когда речь идет о мире”.

В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если дать России уничтожить Украину, то для мира это станет началом Третьей мировой войны. Зато Папа Римский Франциск заявлял, что события, которые сегодня происходят в мире, уже являются Третьей мировой войной.

Источник: Index