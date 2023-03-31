Март, 31 в 16:59

Военные преступления, совершенные российскими войсками в городе Буча (Киевская область), показали настоящее “лицо” развязанной Кремлем войны.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте канцлер Германии Олаф Шольц в годовщину освобождения Бучи от оккупантов.

– Зверства в Буче год тому назад показали миру, что такое война Путина. Эти картины запечатлелись и в моей памяти, – отметил политик.

Он добавил, что эти преступления РФ не должны оставаться безнаказанными. Именно поэтому мировое сообщество поддерживает Украину.

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– Эти преступления не должны остаться безнаказанными. Вот почему мы стоим вместе на стороне Украины. Россия не победит! – добавил Шольц.

Die Gräueltaten von #Butscha vor einem Jahr führten der Welt vor Augen, was Putins Krieg bedeutet. Auch mir haben sich die Bilder eingebrannt. Diese Verbrechen dürfen nicht straflos bleiben. Dafür stehen wir geeint hinter der #Ukraine. Russland wird nicht siegen! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 31, 2023

Как известно, украинские войска освободили Бучу 31 марта прошлого года. Город находился под оккупацией войск РФ 33 дня.

Уже на следующий день после освобождения мир облетели ужасные кадры бесчеловечных зверств россиян в Буче: тела расстрелянных мирных людей лежали прямо на улицах. Замученных жителей города обнаруживали в подвалах и братских могилах, часто со связанными за спиной руками.

Военные преступления РФ в Буче в СМИ назвали Бучанской резней.

В общей сложности российские войска, среди которых кадыровцы, десантники и силовики Росгвардии, совершили в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений. Удалось идентифицировать более 90 оккупантов, причастных к зверствам.

В годовщину освобождения Бучи президент Украины Владимир Зеленский напомнил о преступлениях российских захватчиков. Вместе с украинским лидером город сегодня посетили президент Молдовы Майя Санду, а также премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении.

Во время поездки Владимир Зеленский вручил Буче награду города-героя.