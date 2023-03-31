Премьер-министр Испании призвал Си Цзиньпина выслушать мирный план Зеленского

Март, 31 в 15:56

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином выразил обеспокоенность по поводу вторжения России в Украину и призвал его к переговорам с Киевом.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине, сообщает Reuters.

Санчес сказал Цзиньпину, что Испания поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре прошлого года, которая включает требования восстановить на территории Украины статус-кво до оккупации Крыма Россией в 2014 году.

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– Я передал нашу обеспокоенность по поводу незаконного вторжения в Украину и призвал Си поговорить с президентом Зеленским, – сказал он.

Премьер Испании отметил, что лидер Китая из первых рук должен узнать о мирном плане Киева.

По его словам, это план, который закладывает основы прочного мира в Украине и полностью соответствует Уставу ООН и ее принципам, которые были нарушены Путиным во время вторжения.

Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны РФ против Украины, насчитывающий 12 пунктов.