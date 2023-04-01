Назрела реформа, чтобы государство-террорист не могло разрушать мир: Зеленский о председательстве РФ в Совбезе ООН

Апрель, 01 в 20:31

Не может быть такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности, Совбеза ООН, которая очевидно назрела. Государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не должно разрушать мир.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 402 дня полномасштабной войны России.

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— Есть новость абсурдная и деструктивная. Сегодня Россия начала председательствовать в Совете безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка — пятимесячного мальчика из Авдеевки… И в то же время Россия председательствует в Совете безопасности ООН. Сложно представить что-либо такое, что больше будет доказывать полное банкротство международных институтов, — отметил глава государства.

По его словам, уже нет такого террора, который бы не совершила РФ. И также не будет причин, чтобы остановить реформирование глобальных институтов, среди которых и Совбез ООН.