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Назрела реформа, чтобы государство-террорист не могло разрушать мир: Зеленский о председательстве РФ в Совбезе ООН

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Не может быть такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности, Совбеза ООН, которая очевидно назрела. Государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не должно разрушать мир.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 402 дня полномасштабной войны России.

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— Есть новость абсурдная и деструктивная. Сегодня Россия начала председательствовать в Совете безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка — пятимесячного мальчика из Авдеевки… И в то же время Россия председательствует в Совете безопасности ООН. Сложно представить что-либо такое, что больше будет доказывать полное банкротство международных институтов, — отметил глава государства.

По его словам, уже нет такого террора, который бы не совершила РФ. И также не будет причин, чтобы остановить реформирование глобальных институтов, среди которых и Совбез ООН.

— Реформа, которая назрела, чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее стать террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть и отвечать за террор, а не председательствовать где-либо, — подчеркнул Зеленский.

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