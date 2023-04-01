Вернусь из Польши и буду помогать преодолевать травмы войны: украинка о планах после победы

Апрель, 01 в 10:00

Факты ICTV вместе с Миграционной платформой EWL и Фондом поддержки мигрантов на рынке труда EWL рассказывают истории украинок, которые из-за войны вынуждены были ехать в Польшу.

В спецпроекте Dalamrade (с польского — Я смогла) они делятся своими историями, как смогли построить свою жизнь в этой стране. Большинство украинок приехали в Польшу впервые из-за вторжения.

Благодаря огромной поддержке со стороны польского общества: государственной администрации, местной власти, бизнеса, неправительственных организаций и рядовых граждан, собственной силы, желания они быстро могли адаптироваться и справились — пошли работать на предприятия, открывают бизнес, получают образование онлайн в Украине и подтверждают дипломы в Польше, одновременно помогая детям оправиться от стресса и научиться жить вдали от дома.

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Большинство героинь проекта планируют вернуться в Украину после победы с приобретенным в Польше опытом и идеями. С участницами проекта говорила пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Маргарита Сытник.

Нина Семянкив не колебалась ни минуты после первых взрывов 24 февраля. Где-то совсем рядом детонировало, а с балкона было видно красное небо. Она быстро собрала четверых детей, собаку и тревожный чемодан, в котором были только документы. Из холодильника взяли палку колбасы, банку шоколадно-ореховой пасты, хлеб и воду. Хорошо, что машина была заправлена.

В длинной пробке в Киеве, которая панически образовалась в день начала полномасштабного вторжения, и по дороге в Ивано-Франковск семья искала квартиры. Но для большого семейства найти жилье оказалось трудным делом. Уже ночью они чудом нашли приют в Хмельницком. Муж Нины на следующее утро пошел в военкомат. Врача-анестезиолога сразу отправили в госпиталь на линию фронта, где он и сейчас спасает раненых.

— Мы просто сели с детьми в машину и поехали в западном направлении. Побыли какое-то время в Хмельницком. Моя работа прекратилась. Я работала в частной школе. Нас все побуждали выезжать за границу, и мы выехали в Польшу. Но не планировали оставаться здесь надолго. До этого я в Польше была три года назад до вторжения — возила свой класс. Думала, поедем на несколько дней в Варшаву: увидим знакомых, сходим в Центр Коперника и вернемся домой в Киев, — вспомнила Нина Семянкив.

Возвращение домой затянулось. Через трое суток дороги через три страны Нина с детьми оказались в Варшаве. Сразу начали искать жилье: заполняли анкеты различных фондов, которые обещали приют для беженцев. И нашли просторную квартиру, которую им отдала семья поляков.

— Они просто невероятные, замечательные люди. У них двое детей. В первый же день, как только мы въехали в эту квартиру, загрузили полный холодильник еды, даже собаке купили корм. Мы немного в этой квартире пожили. Они нам сказали: живите сколько надо, бесплатно. Вот мы и до сих пор здесь, — рассказала Нина.

Детей сразу взяли в школу. В пятницу, 8 марта, они пришли знакомиться с директором, а в понедельник все четверо уже учились.

— Выдали даже очки для бассейна, кроме разных школьных принадлежностей, — удивлялась Нина.

Работы у женщины почти не было. В Киеве Нина Семянкив работала в частной школе учителем, вела курсы и была репетитором. В Польше у нее осталась только школа, которая работала онлайн. Поэтому она занималась тем, что отвозила других украинских женщин с границы в польские города. Потом искала бронежилеты, дальше генераторы — весь базовый дефицитный в войну товар для друзей и знакомых в Украине.

За этот год ее дети уже освоились в польской школе. Младшая Аня ходит во второй класс и убедила маму, что лучшего хобби, чем женский футбол, для нее в Варшаве не найти. Двое других, 11-летняя Марина и 14-летний Петр, выбрали каратэ. Старшая 15-летняя дочь Варвара поступила в лицей для одаренных детей, вошла в тройку лучших учеников и получает за достижения в рисовании стипендию.

Нина хвастается, что украинские дети, даже пережив стресс войны, дают фору в учебе своим сверстниками в неродной для себя среде.

— В Польше я спокойна, потому что мои дети в безопасности. В бытовом смысле — все абсолютно хорошо. Самое тяжелое для меня здесь — одиночество. То, что я здесь одна, все время одна. Без мужа и без подруг, которые много для меня значат, здесь тяжело, — поделилась она.

С мужем они виделись за этот год дважды. Последний раз — в декабре во Львове. Тогда Андрея Семянкива отпустили на свидание на три дня, когда Нина приехала на учебу. В прошлом году женщина решила, что пора менять профессию и поступила в университет во Львове, чтобы получить психологическое образование.

— Я очень хотела бы работать психологом. Думаю, что работы у меня будет очень много. Очень много людей, травмированных войной. У нас все поколение имеет травмы, а специалистов не хватает. Я сама хотела записаться на консультацию в известный центр в Украине. Мне ответили, что ожидание очереди — 6-9 месяцев. Не хочу оставаться в Польше. Не потому, что эта страна мне не нравится. Она мне очень нравится. Особенно то, как поляки настойчиво умеют отстаивать свои права в различных учреждениях. И вообще здесь есть определенные моменты, которые дисциплинируют, стоит их придерживаться и в Украине. Например, сортировка мусора или уборка за собаками на прогулке. Это нетрудно, но как улучшает жизнь. Я понимаю, что мой дом — в Украине. И мои друзья там, мои родственники там. Я хочу вернуться домой и там что-то делать полезное, — утверждает она.

Желание Нины разделяют и дети. Хотя, как и у многих украинских женщин, которые нашли за границей убежище от полномасштабной войны, перед ней может встать выбор — возвращаться домой или оставаться еще какое-то время в Польше. Старшие дети хотят получить высшее образование в Польше, когда как младших очень тянет домой.