В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2

Апрель, 02 в 23:03

В Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Центр землетрясения, произошедшего в 3:04 утра в понедельник по местному времени (в 20:04 в воскресенье по киевскому времени), располагался примерно в 344 км от города Джайяпура и в 46 км от Амбунти.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчок произошел на глубине около 80 км.

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В то же время Геологическая служба США (USGS) определила предварительную магнитуду в 7,3 балла. Сейсмологическое агентство Индонезии определило магнитуду значительно выше — 7,9 балла. Однако информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.