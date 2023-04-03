Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2

Юля Захарченко, редактор ленты
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2
Фото: Pixabay

В Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Центр землетрясения, произошедшего в 3:04 утра в понедельник по местному времени (в 20:04 в воскресенье по киевскому времени), располагался примерно в 344 км от города Джайяпура и в 46 км от Амбунти.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчок произошел на глубине около 80 км.

Сейчас смотрят

В то же время Геологическая служба США (USGS) определила предварительную магнитуду в 7,3 балла. Сейсмологическое агентство Индонезии определило магнитуду значительно выше — 7,9 балла. Однако информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

Читайте
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка