Апрель, 03 в 14:27

Уже во вторник, 4 апреля, Финляндия официально станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел блока.

По его словам, государственный флаг Финляндии завтра поднимут возле штаб-квартиры НАТО, и это будет исторический день. Страна станет 31-м членом блока.

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– Завтра мы приветствуем Финляндию как 31-го члена НАТО. Это сделает Финляндию более безопасной, а наш блок – сильнее. Мы поднимем флаг Финляндии впервые здесь, в штаб-квартире НАТО, — подчеркнул Столтенберг.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ. Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N — Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023

Следует отметить, что в церемонии в Брюсселе примет участие президент Финляндии Саули Ниинисте. В его пресс-службе подтвердили, что страна завтра присоединится к НАТО.

– Финляндия станет членом оборонного союза НАТО во вторник, 4 апреля 2023 года. Президент Саули Ниинисте прибудет в Брюссель и примет участие в официальной церемонии присоединения, организованной в штаб-квартире НАТО, — отмечается в сообщении.

Финляндия 4 апреля передаст на хранение представителям правительства США документ о присоединении к Североатлантическому договору. Это произойдет перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на вторник.

После этого состоится церемония поднятия флага Финляндии возле штаб-квартиры блока.

На торжественной церемонии выступят президент Финляндии и генсек НАТО. Перед началом мероприятия они проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.

Следует отметить, что 4 апреля является годовщиной основания НАТО. Именно в этот день в 1949 году в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.

Как известно, на прошлой неделе вступление Финляндии в НАТО ратифицировали парламенты Венгрии и Турции. Это были последние из 30 членов блока, кто поддержал такой шаг.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Финляндия уже в ближайшие дни официально станет 31-м членом блока.

Источник: Twitter Йенса Столтенберга, пресс-служба президента Финляндии