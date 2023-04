Уже во вторник, 4 апреля, Финляндия официально станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел блока.

По его словам, государственный флаг Финляндии завтра поднимут возле штаб-квартиры НАТО, и это будет исторический день. Страна станет 31-м членом блока.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.

Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N

— Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023