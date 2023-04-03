Китай отказался от поддержки Японии в вопросе статуса Курильских островов

Апрель, 03 в 20:58

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках визита в Москву заявил об изменении позиции Пекина в отношении оккупированных Россией японских Северных территорий.

Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

Си сказал Путину, что Китай не занимает позиции одной из сторон в территориальном споре. Это свидетельствует о переходе Пекина к нейтралитету от позиции, которую занимал тогдашний китайский лидер Мао Цзэдун.

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В 1964 году лидер КНР поддержал Японию в этой ситуации, и до сих пор эта тема не поднималась.

Эксперты отмечают, что изменение позиции Китая может осложнить урегулирование спора России и Японии, который длится десятилетиями, поскольку Москва вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе, имея поддержку Пекина.

Двусторонние переговоры по островам, известным как Курильские острова, были приостановлены после того, как Токио ввел санкции против Кремля после полномасштабного вторжения в Украину.

В конце апреля прошлого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией.

После поражения Японии во Второй мировой войне СССР присоединил японские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. После распада этого образования Северные японские территории продолжили находиться в составе уже России.

В 1956 году СССР и Япония подписали мирную декларацию, согласно которой после заключения мирного договора Японии должны были передаваться Шикотан и Хабомаи. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан.

7 октября 2022 года Верховная Рада заявила о поддержке Японии в отношении ее Северных территорий и признала, что они оккупированы Россией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов. В тот же день указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Kyodo News