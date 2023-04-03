Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Китайский аэростат, который сбили над США, собирал и передавал данные с секретных военных объектов — СМИ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Китайский аэростат, который сбили над США, собирал и передавал данные с секретных военных объектов — СМИ

Китайский шпионский воздушный шар, который сбили над воздушным пространством США, смог получить разведывательные данные с нескольких секретных военных объектов и дистанционно их передать.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщили NBC News.

– Китай контролировал аэростат, поэтому он мог несколько раз пролетать над определенными объектами и передавать собранную информацию обратно в Пекин в реальном времени, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, разведданные, собранные Китаем, были прежде всего перехватами электронных сигналов систем вооружения или сообщений персонала объектов, о визуальных данных речь не идет.

Сейчас смотрят

– Аэростат мог бы получить больше разведданных, если бы США не препятствовали его работе, препятствуя перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, – сообщают журналисты.

Предварительный анализ остатков аэростата, который был сбит над водами США в феврале, обнаружил на нем механизм самоуничтожения. Пока непонятно, почему Китай его не использовал — или решил не применять, или он не сработал, добавили источники.

Напомним, китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит 4 февраля над Соединенными Штатами. В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.

Читайте
Аэростат – что это такое и в чем может быть угроза

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка