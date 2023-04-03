Китайский аэростат, который сбили над США, собирал и передавал данные с секретных военных объектов — СМИ
Китайский шпионский воздушный шар, который сбили над воздушным пространством США, смог получить разведывательные данные с нескольких секретных военных объектов и дистанционно их передать.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщили NBC News.
– Китай контролировал аэростат, поэтому он мог несколько раз пролетать над определенными объектами и передавать собранную информацию обратно в Пекин в реальном времени, – говорится в сообщении.
Как пишет издание, разведданные, собранные Китаем, были прежде всего перехватами электронных сигналов систем вооружения или сообщений персонала объектов, о визуальных данных речь не идет.
– Аэростат мог бы получить больше разведданных, если бы США не препятствовали его работе, препятствуя перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, – сообщают журналисты.
Предварительный анализ остатков аэростата, который был сбит над водами США в феврале, обнаружил на нем механизм самоуничтожения. Пока непонятно, почему Китай его не использовал — или решил не применять, или он не сработал, добавили источники.
????ATLANTIC OCEAN — @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b
— U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023
Напомним, китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит 4 февраля над Соединенными Штатами. В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.