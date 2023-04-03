Китайский аэростат, который сбили над США, собирал и передавал данные с секретных военных объектов — СМИ

Апрель, 03 в 18:14

Китайский шпионский воздушный шар, который сбили над воздушным пространством США, смог получить разведывательные данные с нескольких секретных военных объектов и дистанционно их передать.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщили NBC News.

– Китай контролировал аэростат, поэтому он мог несколько раз пролетать над определенными объектами и передавать собранную информацию обратно в Пекин в реальном времени, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, разведданные, собранные Китаем, были прежде всего перехватами электронных сигналов систем вооружения или сообщений персонала объектов, о визуальных данных речь не идет.

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– Аэростат мог бы получить больше разведданных, если бы США не препятствовали его работе, препятствуя перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, – сообщают журналисты.

Предварительный анализ остатков аэростата, который был сбит над водами США в феврале, обнаружил на нем механизм самоуничтожения. Пока непонятно, почему Китай его не использовал — или решил не применять, или он не сработал, добавили источники.

????ATLANTIC OCEAN — @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b — U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023

Напомним, китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит 4 февраля над Соединенными Штатами. В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.