Премьер Финляндии Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах

Апрель, 03 в 0:11

В Финляндии на парламентских выборах, состоявшихся 2 апреля, с небольшим отрывом может победить оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с Петтери Орпо.

Предварительно, Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Финляндии Санной Марин с минимальным отставанием может проиграть консерваторам. Об этом сообщает общественная вещательная компания YLE.

По итогам подсчета трех четвертей бюллетеней, Национальная коалиция Петтери Орпо имела 20,9% голосов, ультраправая партия Финны — 20,4%, а социал-демократы — 19,6%.

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По предварительной информации, консерваторы во главе с Орпо могут получить наибольшее количество мест в парламенте. Он уже объявил о своей победе.

Вскоре после этого Санна Марин признала поражение. Она поблагодарила избирателей и участников кампании в речи наблюдателей за выборами СДП и напомнила, что результат хороший для партии премьер-министра.

— Увеличилась поддержка и количество мест. Это действительно хорошее достижение, хотя сегодня я не финишировала первой. Поздравляю также других победителей выборов, коалицию и основных финнов, — отметила она.

Окончательные результаты выборов в Финляндии станут известны в среду, 5 апреля. Если результат не слишком изменится, то ни одна из партий не сможет создать правительство самостоятельно — ей придется искать себе партнеров по коалиции.