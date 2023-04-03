В Гааге начался суд над экс-президентом Косово, которого обвиняют в военных преступлениях

Апрель, 03 в 15:38

В Гааге начали судить бывшего президента республики Косово Хашима Тачи. Об этом сообщает BBC.

Его, а также Якупа Красничи, Кадри Весели и Реджепа Селими обвиняют в пытках, убийствах, лишении свободы и других преступлениях против этнических меньшинств.

Обвинения восходят к войне за независимость Косово против Сербии в 1998-99 годах, в которой погибло более 10 тыс. человек. Тачи был одним из основателей группы, боровшейся за независимость, и считается героем в Косово.

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Армия освобождения Косово (ОАК) была создана в начале 1990-х годов как боевая группа этнических албанцев в тогдашней провинции Сербии, и во время войны, как утверждается, совершала нападения на этническое сербское меньшинство региона.

Когда Косово провозгласило свою независимость в 2008 году, Тачи стал первым премьер-министром, а затем президентом, но подал в отставку в 2020 году, чтобы предстать перед обвинениями в Гааге.

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Потерпевшие и правозащитные группы надеются, что судебный процесс над ним в специальном суде позволит выяснить, что произошло с некоторыми из тысяч людей, которые исчезли во время косовского конфликта.

Согласно обвинительному заключению суда, преступления происходили в более чем 100 местах в Косово и на севере Албании, где сербских гражданских лиц задерживали, подвергали жестокому обращению или убивали.

Судебный процесс начался со вступительного слова стороны обвинения. Судьи также заслушают адвокатов и представителя Совета жертв войны Косово. Что касается Тачи, то он не признал себя виновным по 10 пунктам обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Все соответчики, которые были соратниками Тачи как во время войны, так и после нее, отрицают любые правонарушения.

Напомним, Косово провозгласило свою независимость в одностороннем порядке в 2008 году, и ее признали 99 из 193 стран-членов ООН. Среди стран Европы независимость Косово не признали, в частности Украина, Испания, Словакия, Босния и Герцеговина, Сербия, Румыния, Молдова, Греция.