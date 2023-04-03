В Польше заявили о передаче Украине первых истребителей МиГ-29

Апрель, 03 в 10:05

Первая партия истребителей МиГ-29, которые Польша обещала передать, уже в Украине, сообщил руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

— По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части, — добавил он.

В то же время Пшидач не уточнил количество самолетов. Но президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни.

По данным польских СМИ, на вооружении армии Польши есть 28 таких истребителей, однако вряд ли все отдадут Украине.

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В целом Украина получит от Польши и Словакии 33 самолета МиГ-29. Из них 13 истребителей предоставит именно Словакия. 23 марта она уже передала первые четыре самолета.

Источник: RMF FM