Правительство Японии пригласило Федорова на встречу министров цифровизации G7 – Kyodo

Апрель, 03 в 13:54

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил приглашение от правительства Японии принять участие во встрече министров по вопросам цифровизации стран G7.

Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

Издание со ссылкой на официальных лиц в японском правительстве отмечает, что украинская сторона рассматривает возможность поездки Федорова в Японию на встречу, которая состоится 29-30 апреля в городе Такасаки в префектуре Гунма. Ожидается, что министр поделится тем, как Украина справилась с российскими кибератаками.

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В рамках подготовки к саммиту стран G7, который начнется в Хиросиме 19 мая, планируется провести девять министерских дискуссий по широкому кругу международных вопросов, в центре внимания каждой из которых будет находиться преодоление вызовов и угроз, вызванных агрессией России против Украины.

Первой будет двухдневная встреча 15 апреля министров, отвечающих за вопросы климата, энергетики и окружающей среды. Она должна состояться в Саппоро, в самой северной префектуре Хоккайдо.

В течение трех дней с 16 апреля министры иностранных дел G7 соберутся в японском курортном городке Каруизава, префектура Нагано, чтобы подтвердить свое единство в борьбе с вызовами безопасности, созданными Россией и Китаем, а также ядерной и ракетной опасностью со стороны Северной Кореи.

Министры финансов и руководители центральных банков проведут переговоры в Ниигата с 11 по 13 мая. Встречи министров сельского хозяйства продлится два дня с 22 апреля в городе Миядзаки.

Другие встречи включают встречу министров труда в Курашики, префектура Окаяма (два дня с 22 апреля), и встречу министров науки и технологий в городе Сендай, префектура Мияги, с 12 по 14 мая.

Министры образования планируют собраться в центральных японских городах Тояма и Канадзава с 12 по 15 мая, а встреча министров здравоохранения запланирована в Нагасаки между 13 и 14 мая.

Источник: Kyodo News