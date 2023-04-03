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Еврокомиссия может санкционировать начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС – СМИ

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Европейская комиссия может рекомендовать странам-членам Евросоюза начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. Грузии же могут предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщил в своем Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, освещающий события в ЕС и НАТО.

По его данным, Еврокомиссия планирует презентовать обновленные данные по статусу вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии в мае этого года.

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Такие же сроки недавно анонсировала и вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, это будет первая оценка прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев.

В то же время, официальный отчет Еврокомиссии о расширении ожидается в октябре.

– Итак, осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии, – отметил Йозвяк.

Как известно, в июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены Евросоюза. Грузии было отказано в таком статусе.

Киев также получил семь блоков рекомендаций от Еврокомиссии, касающихся реформ в разных сферах. Украина должна их выполнить, прежде чем стартуют переговоры о вступлении.

Недавно глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что вопрос о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС планируют обсудить уже до конца 2023 года.

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