Европейская комиссия может рекомендовать странам-членам Евросоюза начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. Грузии же могут предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщил в своем Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, освещающий события в ЕС и НАТО.

По его данным, Еврокомиссия планирует презентовать обновленные данные по статусу вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии в мае этого года.

Такие же сроки недавно анонсировала и вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, это будет первая оценка прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев.

В то же время, официальный отчет Еврокомиссии о расширении ожидается в октябре.

European Commission set to come with update on EU accession statuses for #Ukraine, #Moldova & #Georgia in May. proper enlargement report expected in Oct. so 6 months to go but working assumption right now: recommendation to start accession talks with ???????????????? & cand status for ????????

