Глава МИД Литвы считает серьезными планы РФ по размещению ядерного оружия в Беларуси

Апрель, 04 в 17:54

Заявления президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси следует воспринимать серьезно.

Так считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет LRT.

Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе должен быть подан очень четкий сигнал об укреплении стран Балтии.

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— Это не просто риторика. Прежде всего нельзя не заметить, что время, когда они должны привезти оружие — это июль. Что еще состоится в июле — это Вильнюсский саммит НАТО. Я думаю, они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе, а в нескольких километрах от них будут тянуть старые ракеты. Так что это, безусловно, сигнал для нас, — заявил он.

Ландсбергис отметил, что ядерное оружие находится в Калининграде уже некоторое время.

По его словам, нынешняя обстановка в Беларуси меняет ситуацию в сфере безопасности, поэтому позиция НАТО на саммите в Вильнюсе должна быть очень четкой.

— Мы находимся в условиях, когда ядерное оружие — это почти реальность. То, что происходит в Беларуси, является чрезвычайно серьезным. Мы должны показать всем, кто говорит о ядерных ракетах, о ядерном оружии, что НАТО относится к этому серьезно и мы будем укреплять три маленьких государства, которые граничат с агрессорами на востоке и Балтийским морем на западе, — подчеркнул он.

Напомним, 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить на территории Беларуси ядерное оружие.