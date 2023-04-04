Переговоры Киева и Москвы неразрывно связаны с силой на поле боя — Столтенберг

Апрель, 04 в 12:31

Результат переговоров между Киевом и Москвой будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос, насколько вероятен сценарий того, что линия фронта будет заморожена там, где она пролегает сейчас, Столтенберг ответил, что ответственность НАТО заключается в том, чтобы этого не случилось.

Сейчас смотрят

По его словам, он бы осторожно рассуждал о вероятности такого сценария.

— То, чего мы бы хотели, — это видеть Украину, которая способна освободить больше земель, отбросить солдат президента Путина, и тогда это может создать условия для каких-то переговоров, — добавил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что Украина самостоятельно решает, какие условия для переговоров и результат являются приемлемыми для нее. В то же время он добавил, что результат переговоров неразрывно связан с силой на поле боя.

— Итак, если хотим путем переговоров достичь решения, при котором Украина завтра победит как независимое суверенное государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку сегодня, — подчеркнул он.

Накануне Столтенберг заявил, что поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он основан на принципах Устава ООН. Однако российский диктатор Путин не демонстрирует никаких признаков подготовки к прекращению войны.