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Повторения слов об открытой двери будет мало: Кулеба по итогам заседания комиссии Украина-НАТО

Юля Захарченко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Основной месседж на заседании комиссии Украина — НАТО, которое состоялось впервые за шесть лет, что саммит Альянса в Вильнюсе — это возможность исправить ошибки саммита в Бухаресте 2008 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга по итогам заседания комиссии Украина — НАТО в Брюсселе.

По его словам, это важный механизм не только для дискуссий, но и для принятия союзниками необходимых решений.

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— Я сказал все, что Украина думает относительно аргумента некоторых стран, что членство Украины в НАТО не ко времени сейчас, а ко времени максимальное укрепление поддержки Украины со стороны НАТО. Был откровенный разговор на эту тему, и сказали все, что думали. Союзники должны это обсудить и выйти, наконец-то, на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе, — отметил глава МИД.

По словам министра, в Вильнюсе ожидают формализованные решения, которые приближают вступление Украины в НАТО, а простого повторения слов об открытой двери будет мало.

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