Апрель, 04 в 19:11

4 апреля стало историческим днем для Финляндии, поскольку страна официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Мировые лидеры уже успели поздравить Финляндию с этим действительно важным шагом.

Так, президент США Джо Байден заявил, что с новым союзником НАТО продолжит “сохранять трансатлантическую безопасность, защищать свою территорию и отвечать на вызовы, стоящие перед организацией”.

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— 74 года назад, когда Соединенные Штаты и 11 других стран объединились для создания Организации Североатлантического договора, президент Трумэн сказал: Если и есть что-то неизбежное в будущем, то это воля народов мира к свободе и миру. Сегодня эта воля сильнее, чем когда-либо, с присоединением Финляндии к НАТО, — сказал Байден.

Он также добавил, что с нетерпением ждет скорейшего вступления Швеции в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и наше государство ко вступлению в военный блок.

— Поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистьо со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели, — написал Зеленский.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, вступление Финляндии в НАТО “усилит европейскую и трансатлантическую безопасность”.

— Этот исторический шаг укрепит Альянс, усилит европейскую и трансатлантическую безопасность и будет способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства между ЕС и НАТО, — написал Боррель.

I warmly welcome the accession of #Finland to @NATO. This historic step will strengthen the Alliance, reinforce European & Transatlantic security and contribute to further fostering our #EU-NATO strategic partnership. https://t.co/Tq60xGQ10Q — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2023

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вступление Финляндии в НАТО — “это хорошая новость и достижение для трансатлантической безопасности”.

— С Финляндией наш оборонный Альянс пополняется сильным другом. Мы полностью поддерживаем предстоящее вступление Швеции! — написал Шольц в Twitter.

Также Финляндию поздравил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.

— Это исторический день, который делает наш Альянс сильнее. Мы надеемся, что вскоре сможем поздравить Швецию как нового члена Альянса, — написал он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что “теперь члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции”.

— Это исторический день для вас и для нашего Альянса. Это шаг, который делает каждого из нас безопаснее. Теперь все члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции, чтобы мы вместе, как один, защищали свободу в Европе и во всем мире, — написал Сунак.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал вступление Финляндии в НАТО “историческим моментом для Европы и ее безопасности”.

— Поздравляю Финляндию со вступлением в Североатлантический альянс, для которого это будет большим преимуществом. Я надеюсь, что Венгрия и Турция ратифицируют вступление Швеции и что она также вскоре станет членом НАТО, — написал он.

Congratulations to Finland on joining the North Atlantic Alliance, for which it will be a great asset. This is a historic moment for Europe and for its security. I hope that Hungary and Turkey will ratify Sweden’s accession and that it, as well, will soon become a member of… pic.twitter.com/zTOkD62B1J — Petr Fiala (@P_Fiala) April 4, 2023

Генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг отметил поражение российского диктатора Владимира Путина в попытке “закрыть двери НАТО” на фоне вторжения в Украину.

— Президент Путин хотел закрыть двери НАТО. Сегодня мы показываем миру, что он потерпел неудачу, что агрессия и запугивание не работают. Вместо того, чтобы уменьшить НАТО, он добился противоположного — увеличения НАТО, и наши двери остаются крепко открытыми, — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Теперь у Финляндии “самые сильные друзья и союзники в мире”, добавил Столтенберг, приветствуя страну в НАТО.