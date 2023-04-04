Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Путин потерпел поражение в попытке “закрыть двери НАТО”: как мировые лидеры реагируют на вступление Финляндии

Валентина Чорна, редактор ленты
Путин потерпел поражение в попытке “закрыть двери НАТО”: как мировые лидеры реагируют на вступление Финляндии
Фото: Pixabay

4 апреля стало историческим днем для Финляндии, поскольку страна официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Мировые лидеры уже успели поздравить Финляндию с этим действительно важным шагом.

Так, президент США Джо Байден заявил, что с новым союзником НАТО продолжит “сохранять трансатлантическую безопасность, защищать свою территорию и отвечать на вызовы, стоящие перед организацией”.

Сейчас смотрят

— 74 года назад, когда Соединенные Штаты и 11 других стран объединились для создания Организации Североатлантического договора, президент Трумэн сказал: Если и есть что-то неизбежное в будущем, то это воля народов мира к свободе и миру. Сегодня эта воля сильнее, чем когда-либо, с присоединением Финляндии к НАТО, — сказал Байден.

Он также добавил, что с нетерпением ждет скорейшего вступления Швеции в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и наше государство ко вступлению в военный блок.

— Поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистьо со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели, — написал Зеленский.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, вступление Финляндии в НАТО “усилит европейскую и трансатлантическую безопасность”.

— Этот исторический шаг укрепит Альянс, усилит европейскую и трансатлантическую безопасность и будет способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства между ЕС и НАТО, — написал Боррель.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вступление Финляндии в НАТО — “это хорошая новость и достижение для трансатлантической безопасности”.

— С Финляндией наш оборонный Альянс пополняется сильным другом. Мы полностью поддерживаем предстоящее вступление Швеции! — написал Шольц в Twitter.

Также Финляндию поздравил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.

— Это исторический день, который делает наш Альянс сильнее. Мы надеемся, что вскоре сможем поздравить Швецию как нового члена Альянса, — написал он.

Читайте
За расширение НАТО можем поблагодарить Путина: Блинкен о вступлении Финляндии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что “теперь члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции”.

— Это исторический день для вас и для нашего Альянса. Это шаг, который делает каждого из нас безопаснее. Теперь все члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции, чтобы мы вместе, как один, защищали свободу в Европе и во всем мире, — написал Сунак.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал вступление Финляндии в НАТО “историческим моментом для Европы и ее безопасности”.

— Поздравляю Финляндию со вступлением в Североатлантический альянс, для которого это будет большим преимуществом. Я надеюсь, что Венгрия и Турция ратифицируют вступление Швеции и что она также вскоре станет членом НАТО, — написал он.

Генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг отметил поражение российского диктатора Владимира Путина в попытке “закрыть двери НАТО” на фоне вторжения в Украину.

— Президент Путин хотел закрыть двери НАТО. Сегодня мы показываем миру, что он потерпел неудачу, что агрессия и запугивание не работают. Вместо того, чтобы уменьшить НАТО, он добился противоположного — увеличения НАТО, и наши двери остаются крепко открытыми, — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Теперь у Финляндии “самые сильные друзья и союзники в мире”, добавил Столтенберг, приветствуя страну в НАТО.

Читайте
Финляндия официально в НАТО — глава МИД страны подписал и передал документ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка