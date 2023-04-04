Путин потерпел поражение в попытке “закрыть двери НАТО”: как мировые лидеры реагируют на вступление Финляндии
4 апреля стало историческим днем для Финляндии, поскольку страна официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).
Мировые лидеры уже успели поздравить Финляндию с этим действительно важным шагом.
Так, президент США Джо Байден заявил, что с новым союзником НАТО продолжит “сохранять трансатлантическую безопасность, защищать свою территорию и отвечать на вызовы, стоящие перед организацией”.
— 74 года назад, когда Соединенные Штаты и 11 других стран объединились для создания Организации Североатлантического договора, президент Трумэн сказал: Если и есть что-то неизбежное в будущем, то это воля народов мира к свободе и миру. Сегодня эта воля сильнее, чем когда-либо, с присоединением Финляндии к НАТО, — сказал Байден.
Он также добавил, что с нетерпением ждет скорейшего вступления Швеции в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и наше государство ко вступлению в военный блок.
— Поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистьо со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели, — написал Зеленский.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, вступление Финляндии в НАТО “усилит европейскую и трансатлантическую безопасность”.
— Этот исторический шаг укрепит Альянс, усилит европейскую и трансатлантическую безопасность и будет способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства между ЕС и НАТО, — написал Боррель.
I warmly welcome the accession of #Finland to @NATO.
This historic step will strengthen the Alliance, reinforce European & Transatlantic security and contribute to further fostering our #EU-NATO strategic partnership. https://t.co/Tq60xGQ10Q
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2023
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вступление Финляндии в НАТО — “это хорошая новость и достижение для трансатлантической безопасности”.
— С Финляндией наш оборонный Альянс пополняется сильным другом. Мы полностью поддерживаем предстоящее вступление Швеции! — написал Шольц в Twitter.
Также Финляндию поздравил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.
— Это исторический день, который делает наш Альянс сильнее. Мы надеемся, что вскоре сможем поздравить Швецию как нового члена Альянса, — написал он.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что “теперь члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции”.
— Это исторический день для вас и для нашего Альянса. Это шаг, который делает каждого из нас безопаснее. Теперь все члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции, чтобы мы вместе, как один, защищали свободу в Европе и во всем мире, — написал Сунак.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал вступление Финляндии в НАТО “историческим моментом для Европы и ее безопасности”.
— Поздравляю Финляндию со вступлением в Североатлантический альянс, для которого это будет большим преимуществом. Я надеюсь, что Венгрия и Турция ратифицируют вступление Швеции и что она также вскоре станет членом НАТО, — написал он.
Congratulations to Finland on joining the North Atlantic Alliance, for which it will be a great asset.
This is a historic moment for Europe and for its security. I hope that Hungary and Turkey will ratify Sweden’s accession and that it, as well, will soon become a member of… pic.twitter.com/zTOkD62B1J
— Petr Fiala (@P_Fiala) April 4, 2023
Генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг отметил поражение российского диктатора Владимира Путина в попытке “закрыть двери НАТО” на фоне вторжения в Украину.
— Президент Путин хотел закрыть двери НАТО. Сегодня мы показываем миру, что он потерпел неудачу, что агрессия и запугивание не работают. Вместо того, чтобы уменьшить НАТО, он добился противоположного — увеличения НАТО, и наши двери остаются крепко открытыми, — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Теперь у Финляндии “самые сильные друзья и союзники в мире”, добавил Столтенберг, приветствуя страну в НАТО.