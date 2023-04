4 апреля стало историческим днем для Финляндии, поскольку страна официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Мировые лидеры уже успели поздравить Финляндию с этим действительно важным шагом.

Так, президент США Джо Байден заявил, что с новым союзником НАТО продолжит “сохранять трансатлантическую безопасность, защищать свою территорию и отвечать на вызовы, стоящие перед организацией”.

Он также добавил, что с нетерпением ждет скорейшего вступления Швеции в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и наше государство ко вступлению в военный блок.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, вступление Финляндии в НАТО “усилит европейскую и трансатлантическую безопасность”.

This historic step will strengthen the Alliance, reinforce European & Transatlantic security and contribute to further fostering our #EU -NATO strategic partnership. https://t.co/Tq60xGQ10Q

I warmly welcome the accession of #Finland to @NATO .

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вступление Финляндии в НАТО — “это хорошая новость и достижение для трансатлантической безопасности”.

Также Финляндию поздравил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что “теперь члены НАТО должны предпринять необходимые шаги для принятия Швеции”.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал вступление Финляндии в НАТО “историческим моментом для Европы и ее безопасности”.

Congratulations to Finland on joining the North Atlantic Alliance, for which it will be a great asset.

This is a historic moment for Europe and for its security. I hope that Hungary and Turkey will ratify Sweden’s accession and that it, as well, will soon become a member of… pic.twitter.com/zTOkD62B1J

— Petr Fiala (@P_Fiala) April 4, 2023