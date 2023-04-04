России вообще не должно быть в Совбезе ООН – посол США
РФ вообще не должно быть в Совете безопасности ООН, но она является постоянным его членом, и США не могут это изменить.
— Мы ожидаем, что Россия будет искать возможности для распространения своей дезинформации, особенно когда здесь будет их министр иностранных дел Лавров, — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Голосу Америки.
По ее словам, в апреле во время председательства России в Совбезе ООН США будут взаимодействовать со страной-агрессором по ряду вопросов, но отдельная встреча с Лавровым пока не планируется.
— Сейчас нет никаких планов по контактам с ним. Но, конечно же, мы будем делать все возможное для освобождения американских граждан, которые были несправедливо задержаны. Госсекретарь разговаривал с Лавровым на выходных и потребовал освободить журналиста Wall Street Journal и других американцев, которые незаконно удерживаются российским правительством, — добавила она.
Томас-Гринфилд высказала также озабоченность относительно связей Кремля с Венесуэлой и режимом Ортеги и Мурильо в Никарагуа.
— Это те страны, которые продолжают поддерживать Россию. Но они находятся не на той стороне истории, им нужно понять, что они не на той стороне истории, потому что мир стоит на стороне Украины, мир выступает против России, и они должны увидеть “письмена на стене”, обозначающие, что поддержка России – это проигрышная позиция, — подытожила американский дипломат.