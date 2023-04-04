России вообще не должно быть в Совбезе ООН – посол США

Апрель, 04 в 13:36

РФ вообще не должно быть в Совете безопасности ООН, но она является постоянным его членом, и США не могут это изменить.

— Мы ожидаем, что Россия будет искать возможности для распространения своей дезинформации, особенно когда здесь будет их министр иностранных дел Лавров, — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Голосу Америки.

По ее словам, в апреле во время председательства России в Совбезе ООН США будут взаимодействовать со страной-агрессором по ряду вопросов, но отдельная встреча с Лавровым пока не планируется.

— Сейчас нет никаких планов по контактам с ним. Но, конечно же, мы будем делать все возможное для освобождения американских граждан, которые были несправедливо задержаны. Госсекретарь разговаривал с Лавровым на выходных и потребовал освободить журналиста Wall Street Journal и других американцев, которые незаконно удерживаются российским правительством, — добавила она.

Томас-Гринфилд высказала также озабоченность относительно связей Кремля с Венесуэлой и режимом Ортеги и Мурильо в Никарагуа.

Сейчас смотрят