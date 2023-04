Американские военные нанесли удар по Сирии, в результате чего ликвидировали Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури — одного из лидеров террористической организации Исламское государство (ИГИЛ).

Об этом сообщает Центральное командование США.

Атака произошла на северо-западе Сирии. Убитый боевик руководил нападениями Исламского государства в Европе и формировал руководство ИГИЛ.

В США отмечают, что уничтожение одного из лидеров Исламского государства помешает боевикам планировать теракты за пределами подконтрольной им территории.

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023