Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ, который планировал теракты в Европе

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ, который планировал теракты в Европе
Фото: Getty Images

Американские военные нанесли удар по Сирии, в результате чего ликвидировали Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури — одного из лидеров террористической организации Исламское государство (ИГИЛ).

Об этом сообщает Центральное командование США.

Атака произошла на северо-западе Сирии. Убитый боевик руководил нападениями Исламского государства в Европе и формировал руководство ИГИЛ.

Сейчас смотрят

В США отмечают, что уничтожение одного из лидеров Исламского государства помешает боевикам планировать теракты за пределами подконтрольной им территории.

ИГИЛ все еще представляет угрозу для региона и за его пределами, а также способна проводить операции в регионе, отметили в Центральном командовании США.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка