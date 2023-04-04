В Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ, который планировал теракты в Европе
Американские военные нанесли удар по Сирии, в результате чего ликвидировали Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури — одного из лидеров террористической организации Исламское государство (ИГИЛ).
Об этом сообщает Центральное командование США.
Атака произошла на северо-западе Сирии. Убитый боевик руководил нападениями Исламского государства в Европе и формировал руководство ИГИЛ.
В США отмечают, что уничтожение одного из лидеров Исламского государства помешает боевикам планировать теракты за пределами подконтрольной им территории.
CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023
ИГИЛ все еще представляет угрозу для региона и за его пределами, а также способна проводить операции в регионе, отметили в Центральном командовании США.