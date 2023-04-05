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Украина приветствует продление мандата Комиссии ООН на год по расследованию преступлений РФ – Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Мандат Независимой международной комиссии ООН продлен на один год для расследования всех нарушений международного права в области прав человека, международного гуманитарного права и связанных с ними преступлений в контексте полномасштабной российской агрессии против Украины.

Это предусмотрено в принятой Советом ООН по правам человека резолюции Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии, сообщает Министерство иностранных дел.

— Я приветствую продление мандата ООН Независимой международной комиссии по расследованию российских преступлений против прав человека в Украине. Это еще один важный шаг к обеспечению ответственности государства-агрессора. Благодарен всем государствам — членам Совета ООН по правам человека за поддержку этого решения, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Совет ООН по правам человека на сессии 4 апреля принял резолюцию, в которой осудил нарушение Россией прав человека в Украине и продлил мандат Независимой международной комиссии по расследованию преступлений РФ в Украине сроком на один год.

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