ЕС и США призвали РФ покинуть ЗАЭС и договорились противостоять попыткам обойти санкции

Апрель, 04 в 15:17

Европейский Союз и Соединенные Штаты будут противостоять любым попыткам дестабилизировать глобальные энергетические рынки и обойти санкции.

Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и США после совещания Энергетического совета.

В рамках встречи в Брюсселе представители ЕС и США обсудили последствия вторжения России в Украину для энергетических рынков.

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— Обе стороны подтвердили свою решительную настроенность непосредственно противостоять, применяя адекватные меры, любым попыткам дальнейшей дестабилизации глобальной энергетической ситуации и обхода санкций, — говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что развязанная Россией война спровоцировала глобальный кризис продовольственной и энергетической безопасности с резким ростом цен, нестабильностью рынка и непропорциональным влиянием на развивающиеся страны и уязвимые группы населения.

— Действия России, включая массированные атаки на объекты критической инфраструктуры, создали беспрецедентную нагрузку на безопасность и функционирование энергетических систем Украины, в частности ЗАЭС, оставив миллионы людей без электричества, отопления и воды, а также подорвав ядерную безопасность и защищенность, — говорится в заявлении.

Совет подтвердил, что будущее Украины и Молдовы и их граждан — в Евросоюзе, и будет продолжать поддерживать дальнейшую интеграцию Украины и Молдовы с ЕС.

ЕС и США намерены продолжать оказывать энергетическую помощь Украине через форумы поддержки, созданные в 2022 году, включая координационный форум G7+ и Международный консультативный энергетический совет для Украины.

Совет осудил действия России на Запорожской АЭС и подчеркнул свою полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по применению гарантий для оказания помощи Украине в ее усилиях по управлению ядерной безопасностью на своих ядерных объектах, включая ее усилия, предпринимаемые до сих пор для установления на ЗАЭС зоны ядерной безопасности и защиты.

ЕС и США призвали Россию вывести свой персонал и военную технику с Запорожской АЭС и вернуть ее полный контроль законному владельцу, Украине.

Совет также намерен активизировать сотрудничество для снижения зависимости от России по ядерным материалам и услуг топливного цикла и поддерживает текущие усилия затронутых стран-членов ЕС по диверсификации поставок ядерного топлива, в зависимости от обстоятельств.