Была причастна к убийству Дугиной: ликвидацию Татарского взяла на себя “Национальная республиканская армия”

Апрель, 05 в 0:20

Ответственность за ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского, который поддерживал полномасштабную войну против Украины, в Санкт-Петербурге взяла на себя так называемая Национальная республиканская армия.

По данным иностранных изданий, заявление организации опубликовано в Telegram-канале Роспартизан.

— Мы организовали и провели акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Эта акция подготовлена и осуществлена нами автономно, мы не имеем связи, не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб, — говорится в сообщении.

В организации также заявили, что акция не была направлена против мирных граждан, а все пострадавшие — сторонники полномасштабной войны против Украины.

Сейчас смотрят

Так называемая НРА призвала правозащитников помочь Дарье Треповой, которую силовики РФ задержали по подозрению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского, и призвала россиян оказывать все виды сопротивления кремлевскому режиму вплоть до полного уничтожения.

Ранее так называемая НРА взяла на себя ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи ночью 20 августа 2022 года.