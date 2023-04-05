Апрель, 05 в 18:14

Европейский Союз выделит более €1 млрд на проект выявления и противодействия киберугрозам.

Об этом в интервью изданию Les Echos сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

— Наша цель — создать “европейский киберщит”, который позволит гораздо лучше выявлять атаки на высшем уровне. Сегодня между началом распространения вредоносного программного обеспечения и началом атаки может пройти до 190 дней, — сказал он.

Он добавил, что инвестиции в “киберщит” ЕС составят более €1 млрд, две трети из которых будут выделены из европейского бюджета.

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Также в интервью французскому каналу LCI Бретон анонсировал создание нескольких оперативных центров для усиления кибербезопасности государств-членов.

— Из-за войны в Украине количество кибератак в Европе в прошлом году выросло на 140%. В этом контексте объединение и координация наших сил на европейском уровне становится более необходимой, чем когда-либо, поскольку угроза будет расти, — подчеркнул еврокомиссар.

Бретон отметил, что, “по стечению обстоятельств, киберактивность растет в странах, которые отправляют оружие в Украину”.

В середине апреля Европейская комиссия должна представить Акт о киберсолидарности, который будет предусматривать действия в ответ на кибератаку государств-членов ЕС.