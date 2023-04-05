Китай не признает аннексию Крыма и Донбасса и назвал заявление о “безграничной дружбе” с РФ риторикой

Апрель, 05 в 14:27

Китай заявил, что не был на стороне России в войне, и что критики неправильно интерпретируют декларацию о “безграничной дружбе” Пекина и Москвы, которая была подписана накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Конг накануне визита европейской дипломатической миссии.

Он предположил, что связи КНР и РФ могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

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— “Безграничность” — это ничто иное, как риторика, — сказал Фу.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозгласили “безграничную” дружбу между их странами, всего за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Фу заявил, что Китай не оказывал военной помощи России и не признает ее попыток аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, поскольку понимает заявления России об оборонительной войне против якобы посягательств НАТО, а также потому, что его правительство считает, что “глубинные причины являются более сложными”, чем говорят западные лидеры.

Он оправдывал тот факт, что Си до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Фу, отсутствие звонка не имеет большого значения, ведь Си очень занят, а между двумя странами происходят частые контакты на более низком уровне.

— Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе, — сказал Фу.

Также посол заявил, что Китай не будет предоставлять оружие России для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Он выступил с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена из-за его заявления, что Китай рассматривает возможность предоставления России летального оружия.

Фу предположил, что Китай открыт к соглашению с Европой по санкциям и инвестициям. Но кроме позиции Китая по Украине, существуют препятствия, связанные, в частности, с вопросами прав человека.

В 2021 году ЕС ввел санкции против китайских чиновников и юридических лиц из-за отношения к этническим уйгурам в регионе Синьцзян. Пекин ответил санкциями против законодателей ЕС, а инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем с тех пор политически заморожено.

Посол выразил надежду, что обе стороны отменят санкции и завершат зашедшее в тупик торговое соглашение, известное как Всеобъемлющее соглашение об инвестициях. Дипломаты ЕС сообщили, что во время частных встреч в течение последних недель Фу предположил, что Китай может в одностороннем порядке снять свои санкции, если это поможет разблокировать соглашение и предоставит определенную форму взаимного ответа.