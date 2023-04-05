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Факты / Світ / Мировые новости

Китай не признает аннексию Крыма и Донбасса и назвал заявление о “безграничной дружбе” с РФ риторикой

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Китай заявил, что не был на стороне России в войне, и что критики неправильно интерпретируют декларацию о “безграничной дружбе” Пекина и Москвы, которая была подписана накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Конг накануне визита европейской дипломатической миссии.

Он предположил, что связи КНР и РФ могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

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— “Безграничность” — это ничто иное, как риторика, — сказал Фу.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозгласили “безграничную” дружбу между их странами, всего за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Фу заявил, что Китай не оказывал военной помощи России и не признает ее попыток аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, поскольку понимает заявления России об оборонительной войне против якобы посягательств НАТО, а также потому, что его правительство считает, что “глубинные причины являются более сложными”, чем говорят западные лидеры.

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Он оправдывал тот факт, что Си до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Фу, отсутствие звонка не имеет большого значения, ведь Си очень занят, а между двумя странами происходят частые контакты на более низком уровне.

— Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе, — сказал Фу.

Также посол заявил, что Китай не будет предоставлять оружие России для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Он выступил с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена из-за его заявления, что Китай рассматривает возможность предоставления России летального оружия.

Фу предположил, что Китай открыт к соглашению с Европой по санкциям и инвестициям. Но кроме позиции Китая по Украине, существуют препятствия, связанные, в частности, с вопросами прав человека.

В 2021 году ЕС ввел санкции против китайских чиновников и юридических лиц из-за отношения к этническим уйгурам в регионе Синьцзян. Пекин ответил санкциями против законодателей ЕС, а инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем с тех пор политически заморожено.

Посол выразил надежду, что обе стороны отменят санкции и завершат зашедшее в тупик торговое соглашение, известное как Всеобъемлющее соглашение об инвестициях. Дипломаты ЕС сообщили, что во время частных встреч в течение последних недель Фу предположил, что Китай может в одностороннем порядке снять свои санкции, если это поможет разблокировать соглашение и предоставит определенную форму взаимного ответа.

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Источник: NYT
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