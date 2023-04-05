Апрель, 05 в 20:09

Оппозиция Германии хочет начать расследование против канцлера Олафа Шольца относительно его вероятной причастности к масштабному скандалу с уклонением от уплаты налогов.

Как пишет Politico, это дело восходит к периоду, когда Шольц был мэром Гамбурга. Оно связано с более широким так называемым делом Cum Ex, в рамках которого государство Германии было обмануто более чем на €30 млрд. Дело в том, что некоторые банки, компании и частные лица требовали от властей налоговых возмещений за якобы расходы, которых никогда не было.

Скандал уже нависал над избирательной кампанией политика в 2021 году, но в итоге не имел существенного влияния, поскольку потенциальная причастность Шольца оставалась непонятной. Отмечается, что скандал снова оказался на поверхности из-за новых деталей, которые ставят под сомнение его предыдущую защиту.

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Региональный парламент Гамбурга планирует вызвать Шольца этой весной — уже в третий раз — на заседание следственной комиссии, которая будет расследовать этот скандал. Правоцентристский блок ХДС/ХСС также хочет инициировать расследование на национальном уровне в Бундестаге. У фракции достаточно голосов в парламенте, чтобы создать следственную комиссию.

Шольц оказался под пристальным вниманием из-за своих связей с гамбургским банком, задействованным в схеме уклонения от уплаты налогов.

Во время пребывания на посту мэра он трижды встречался наедине с одним из владельцев банка M.M. Warburg & Co., который в то время уже находился под следствием налоговой инспекции города. Чиновники планировали вернуть €47 млн, которые, по их мнению, были неправомерно получены в связи с мошенничеством.

Хотя канцлер постоянно отрицал свое вмешательство, он не отвечал на вопрос, что именно обсуждалось во время частных встреч. Шольц несколько раз за последние 2,5 года заявлял, что не может вспомнить содержания дискуссий.