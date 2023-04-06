Не успевали перехватывать: Ливан атаковал север Израиля ракетами, есть попадания
Требует проверки
В четверг, 6 апреля, Ливан атаковал территорию Израиля ракетами.
Как сообщают местные СМИ, часть ракет была перехвачена системой ПВО Железный купол, однако есть и попадания.
Предварительно, одна женщина получила легкие осколочные ранения. Еще одной гражданке оказывалась помощь медиков, потому что она находилась в шоковом состоянии.
Сейчас смотрят
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение созвать сегодня вечером военно-политический кабинет для оценки ситуации на севере страны.
Из-за ракетного обстрела в Израиле было закрыто воздушное пространство для гражданских рейсов.
В последний раз страна подвергалась таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.