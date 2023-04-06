Апрель, 06 в 11:47

Глава правительства Финляндии Санна Марин сегодня утром подала президенту Саули Ниинисте прошение об отставке с должности.

Об этом сообщает местный вещатель Yle.

Отставка правительства Санны Марин связана с результатами парламентских выборов 2 апреля, на которых ее социал-демократы заняли третье место.

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Ниинисте принял просьбу Санны Марин об отставке правительства. В то же время он поблагодарил Марин за роботу в трудные годы.

— Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит работу в качестве управляющего министерства до тех пор, пока не будет назначено новое правительство, — ответил Ниинисте.

Сейчас Марин и ее правительство занимаются текущими делами и рутинными решениями, но больше не принимают важных политических решений.