Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Премьер Финляндии Санна Марин подала в отставку после поражения на выборах

Марта Бондаренко, редактор ленты
Санна Марін прем'єр-міністерка Фінляндії
Фото: Getty Images

Глава правительства Финляндии Санна Марин сегодня утром подала президенту Саули Ниинисте прошение об отставке с должности.

Об этом сообщает местный вещатель Yle.

Отставка правительства Санны Марин связана с результатами парламентских выборов 2 апреля, на которых ее социал-демократы заняли третье место.

Сейчас смотрят

Ниинисте принял просьбу Санны Марин об отставке правительства. В то же время он поблагодарил Марин за роботу в трудные годы.

— Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит работу в качестве управляющего министерства до тех пор, пока не будет назначено новое правительство, — ответил Ниинисте.

Сейчас Марин и ее правительство занимаются текущими делами и рутинными решениями, но больше не принимают важных политических решений.

Читайте
Премьер Финляндии Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка