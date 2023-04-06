Россия должна исключить возможность использования ядерного оружия против Украины – Макрон

Апрель, 06 в 16:35

Россия должна придерживаться международных обязательств. Ни одна из стран не должна размещать свое ядерное оружие за пределами своей территории.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай, сообщает французское издание TF1.

– Ни при каких обстоятельствах не может быть размещения ядерного оружия за пределами территории государств, обладающих ядерным оружием, – сказал он.

Французский лидер добавил, что страны, в том числе и Китай, должны напомнить России о международных обязательствах.

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В свою очередь Си Цзиньпин также подчеркнул, что ядерное оружие не может быть использовано против Украины.

– Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия, атак на электростанции, – заявил лидер Китая.

Сегодня, 6 апреля, глава Китая Си Цзиньпин принял в Пекине президента Франции Эммануэля Макрона.