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Факты / Світ / Мировые новости

Россия должна исключить возможность использования ядерного оружия против Украины – Макрон

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Інаугурація Еммануеля Макрона
Фото: Getty Images

Россия должна придерживаться международных обязательств. Ни одна из стран не должна размещать свое ядерное оружие за пределами своей территории.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай, сообщает французское издание TF1.

– Ни при каких обстоятельствах не может быть размещения ядерного оружия за пределами территории государств, обладающих ядерным оружием, – сказал он.

Французский лидер добавил, что страны, в том числе и Китай, должны напомнить России о международных обязательствах.

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В свою очередь Си Цзиньпин также подчеркнул, что ядерное оружие не может быть использовано против Украины.

– Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия, атак на электростанции, – заявил лидер Китая.

Сегодня, 6 апреля, глава Китая Си Цзиньпин принял в Пекине президента Франции Эммануэля Макрона.

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