Почти 90% беженцев считают, что после окончания войны польско-украинские отношения будут лучше

Апрель, 07 в 21:15

Около 89% беженцев не сомневаются, что после окончания войны польско-украинские отношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии. Только 6% респондентов считают, что отношения между Польшей и Украиной не изменятся.

Об этом свидетельствуют данные опроса Военные беженцы из Украины. Год в Польше, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Авторы исследования утверждают, что это следствие поддержки и солидарной с Украиной позиции польского общества уже в первые дни российского вторжения. В частности, это реализовалось благодаря конкретным мерам по помощи со стороны центральных органов власти, органов местного самоуправления, предпринимателей и общественных организаций.

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— И, конечно, поддержке всего польского народа, который включился в помощь с первых минут полномасштабного вторжения. У многих поляков и сейчас живут беженцы из Украины. Например, многодетные женщины, которым сложно арендовать жилье за свой счет. Нам известны примеры, когда женщины с севера или юга Украины уже вернулись домой, когда там стало более-менее безопасно, но зимой из-за усиленных обстрелов и выключения света снова поехали в польские семьи, которые уже их принимали и пригласили переждать сложное время. Все это укрепляет отношения между странами на человеческом уровне. Конечно, украинские беженцы видят, как активно Польша борется за Украину на всех уровнях — политическом, военном, дипломатическом. Они слышат от поляков восхищение героической борьбой и выносливостью украинцев, — утверждает глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Исследование также показало, что в Польше находится почти половина беженцев из Украины (45%), которые уже посещали эту страну перед началом полномасштабной агрессии.

Однако главной целью их пребывания до сих пор был не заработок (8%), а туристические поездки (18%). Это подтверждают результаты предыдущих исследований Миграционной платформы EWL, согласно которым подавляющая часть беженцев, трудоустроенных в Польше, не имела опыта работы в этой стране до начала полномасштабной войны. Сейчас же 82% украинских беженцев в Польше — трудоустроены.

Почти каждый десятый беженец посещал родственников или друзей в Польше, тогда как 9% просто бывали в Польше проездом.

Опрос Военные беженцы из Украины. Год в Польше провели Миграционная платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских исследований Варшавского университета 10-16 февраля 2023 года по заказу Канцелярии премьер-министра Польши. Всего в 34 польских городах опрошено 400 граждан Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.