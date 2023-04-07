Учу иностранцев родному языку: украинка о жизни в Польше и планах после победы

Апрель, 07 в 20:41

Факты ICTV вместе с Миграционной платформой EWL и Фондом поддержки мигрантов на рынке труда EWL рассказывают истории украинок, которые из-за войны вынуждены были уехать в Польшу.

В спецпроекте Dalamrade (с польского — Я смогла) они делятся своими историями, как смогли построить свою жизнь в этой стране. Большинство украинок приехали в Польшу впервые из-за вторжения.

Благодаря огромной поддержке со стороны польского общества: государственной администрации, местной власти, бизнеса, неправительственных организаций и рядовых граждан, собственных сил, желанию они быстро смогли адаптироваться и справились — идут работать на предприятия, открывают бизнес, получают образование онлайн в Украине и подтверждают дипломы в Польше, одновременно помогая детям оправиться от стресса и научиться жить вдали от дома.

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Большинство героинь проекта планируют вернуться в Украину после победы с приобретенным в Польше опытом и идеями. С участницами проекта говорила пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Маргарита Сытник.

Наталья Зиброва проснулась утром 24 февраля из-за ракетной атаки на ее родной Николаев. Небо вспыхивало взрывами, стены дома содрогались.

— Это гром? — спросила Наталья мужа. — Ну, дай Бог, чтобы так было, — ответил он.

Через несколько часов семья уже ехала к родителям в область. Думали, что только на выходные. Но с тех пор Наталья с детьми в Николаев так и не вернулась.

— Начался бой за Вознесенск. Это сорванные мосты, над нами самолеты, которые на наших глазах сбрасывают бомбы. Мы сидели в подвале. Муж сказал, что надо ехать в Винницкую область к сестре. Мы думали, что потом поедем на Закарпатье к родственникам. Я буду помогать на огороде и в саду. Но сестре из Винницы пришло сообщение от одногруппницы, которая жила в Гданьске, что она нас ждет и мы можем рассчитывать на ее помощь. Мы решили двигаться за границу. Я не хотела мужа отпускать, хотела быть вместе. Но напуганные глаза детей убедили, что надо ехать в Польшу, — вспоминает Наталья.

Наталья с сестрой Ольгой попрощались на границе со своими мужьями и пошли в сторону Польши. Пересечь границу им помог поляк-волонтер, который увидел женщин с четырьмя детьми и тяжелыми сумками. Сначала он их отвез в Варшаву переночевать в своем доме, а потом уже и в Гданьск.

Впоследствии, когда женщины выучат польский, напишут Лукашу письмо-благодарность за то, что он, уставший, два дня их вез в Гданьск с границы, за теплый прием и ужин, который приготовила его жена для двух незнакомых женщин и их детей из Украины, а также за самые вкусные бутерброды в дорогу от самого Лукаша.

В Гданьске женщин уже ждала та самая одногруппница сестры Натальи, которая давно работает в Польше врачом.

— Она помогла с жильем и спросила о планах. Мы сказали, что хотим домой, потому что у нас там мужья, родители, дом и работа. Нас смотивировала ее фраза: я вас поняла, мы все ждем победы, но здесь сидеть нельзя. И мы начали действовать — оформлять помощь, заниматься документами. Это мой первый выезд за границу, у меня даже паспорта не было. Уже в Польше его получила, а дочь — ID-карточку, когда ей исполнилось 14 лет. Детей уже на следующий день взяли в школу. Младшую Марину в первую неделю пригласила польская одноклассница к себе на день рождения. Старшей Виктории адаптация далась труднее. Но школьный психолог помогла ей чувствовать себя комфортно в польской школе.

Сестра Натальи Ольга — врач по специальности. Она обратилась в Министерство здравоохранения Польши и после прохождения всех процедур с подтверждением специальности начала работать врачом в частной клинике.

Первое, что сделала сама Наталья — записалась на курсы польского языка для учителей в Гданьский университет. Пять месяцев она интенсивно учила польский и успешно сдала экзамены на его знание на высоком уровне.

Однако для работы выбрала родной украинский. Учитель украинского языка по специальности Наталья Зиброва начала объединять вокруг себя украинцев, которые хотят перейти на украинский или совершенствовать свой язык. Так в Гданьске появился разговорный клуб при Объединении украинцев Дом Гданьск.

Кроме того, Наталья присоединилась к движению Єдині — проекту, который помогает украинцам переходить на украинский. А также прошла курс-собеседование на старшего инструктора на тестирование на национальном мультипредметном тесте для украинцев за границей. Она принимала экзамены у выпускников из Украины в Гданьске.

К тому же начала работать редактором субтитров и синхронного перевода для польско-экономических конференций в Польше. А еще онлайн преподает украинский язык, литературу и риторику детям в Украине.

— Это дало мне возможность держаться и дальше продвигать украинский. Потому что для меня крайне важен родной мой украинский. Он был моим языковым фронтом. Я увидела, что ряд украинцев имеет невероятное желание овладеть украинским или усовершенствовать его. У меня было много предложений работать ассистентом учителя для украинских детей в польских школах. Однако я могу больше дать детям, которые учат украинский, а не математику. Поэтому делаю выбор в пользу украинского.

Единственная проблема, делится Наталья, это то, что они вшестером живут в однокомнатной квартире в Гданьске. Она с сестрой и четверо детей. Поэтому у них всегда громко.

— Наверное, соседи уже выучили украинский благодаря твоим онлайн-занятиям, — шутит муж Натальи Александр.

И хотя Наталья справилась в Польше, занимается и зарабатывает тем, что нравится, они ждут времени, когда можно будет вернуться домой.