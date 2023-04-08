РФ воюет против Украины музейными экспонатами, важны два аспекта — эксперт
Российская Федерация воюет против Украины музейными экспонатами, которые использовали и разрабатывали еще во время Второй мировой войны. РФ не имеет достаточно оборонных предприятий, чтобы качественно восстанавливать устаревшие танки и другое вооружение.
Об этом заявил эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире информационного телемарафона Единые новости.
— То, что они воюют музейными экспонатами, — это да. Да, мы говорим о РФ, которая годами запудривала мозги, говоря об ордах пушек, которые они имеют. У них же был план — создать 1,5 тыс. пушек. А вместо них уже поехали Т-54, Т-55. И относительно Т-54, то его первый образец вышел на уже военные испытания в начале 1945 года, когда Вторая мировая война еще не завершилась.
При этом важны два аспекта, в любом случае — это танк. Это нужно понимать. Но, да, его боевые возможности несравнимы с тем, что имеют танки уже нового поколения, например, Т-64, Т-72, Т-80. Несравнимы, — утверждает он.
По мнению военного эксперта, возникает второй аспект, который остается важным для армии РФ. Среди них — восстановительные и оборонные мощности российских предприятий.
— Но здесь есть второй аспект. У РФ вопрос: как они будут эти машины восстанавливать? Потому что все упирается в восстановительные мощности их оборонных предприятий. Очень позитивно для нас то, что в течение последних 10-15 лет РФ планомерно уничтожала свои ремонтные бронетанковые заводы.
Если брать их реальные оборонные мощности, то речь идет об одном заводе в Нижнем Тагиле и нескольких ремонтных, которые имеют соответствующие ремонтные мощности, всего их четыре. Ранее эти заводы непосредственно занимались тем, что восстанавливали, модернизировали Т-72, ремонтировали поврежденные машины таких образцов. А эти Т-54, Т-55, то они на их производственных мощностях этих предприятий, займут места Т-72, Т-80, Т-90, — отметил аналитик.