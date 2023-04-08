РФ воюет против Украины музейными экспонатами, важны два аспекта — эксперт

Апрель, 07 в 22:55

Российская Федерация воюет против Украины музейными экспонатами, которые использовали и разрабатывали еще во время Второй мировой войны. РФ не имеет достаточно оборонных предприятий, чтобы качественно восстанавливать устаревшие танки и другое вооружение.

Об этом заявил эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— То, что они воюют музейными экспонатами, — это да. Да, мы говорим о РФ, которая годами запудривала мозги, говоря об ордах пушек, которые они имеют. У них же был план — создать 1,5 тыс. пушек. А вместо них уже поехали Т-54, Т-55. И относительно Т-54, то его первый образец вышел на уже военные испытания в начале 1945 года, когда Вторая мировая война еще не завершилась. При этом важны два аспекта, в любом случае — это танк. Это нужно понимать. Но, да, его боевые возможности несравнимы с тем, что имеют танки уже нового поколения, например, Т-64, Т-72, Т-80. Несравнимы, — утверждает он.

По мнению военного эксперта, возникает второй аспект, который остается важным для армии РФ. Среди них — восстановительные и оборонные мощности российских предприятий.

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