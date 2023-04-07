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Зеленский должен учесть волю украинцев в решении об освобождении Крыма — Блинкен

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

При принятии решения о возвращении Крыма президент Украины Владимир Зеленский должен учесть волю украинцев.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Tagesschau.

– Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открытым к воле украинцев, – сказал он.

По его словам, США вместе со многими другими странами готовы помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость и вернуть оккупированные части страны.

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– Это содержит контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели, – отметил Блинкен.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что путь деоккупации Автономной Республики Крым может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста РФ.

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